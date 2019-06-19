عاجل.. سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية في الموصل

أفادت فضائية سكاي نيوز، نقلاً عن مراسلها في العراق، بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق.

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