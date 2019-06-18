تعيين السفير عمر دهب فضل وكيلاً مكلفاً لوزارة الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين السفير عمر دهب فضل وكيلاً مكلفاً لوزارة الخارجية.

وعمل السفير عمر دهب مندوباً دائماً لبعثة السودان بنيويورك ، كما عمل سفيراً للسودان بموسكو وسفارات السودان بنيويورك وجنيف وعدد من السفارات بالخارج، كما تولى موقع المدير العام للعلاقات الأمريكية والأوربية والمدير العام للتعاون الدولى بوزارة الخارجية.

وكان السفير عمر دهب قد إلتحق للعمل بوزارة الخارجية فى العام 1983م ويعتبر من خبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية.