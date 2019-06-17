التاريخ: 17-يونيو-2019
12 مشاهدة
أطلع الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق سعيد، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، على مبادرة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ومساهمة المبدعين في مجال الفكر والثقافة لتسهيل مهمة جميع الأطراف في الشراكة الاجتماعية والسياسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
وأوضح رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، علي مهدي، في تصريح صحفي عقب لقاء رئيس اللجنة بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، أن المبادرة تطمح ضمن مبادرات وطنية أخرى، إلى حل الأزمة الراهنة والوصول للاستقرار من خلال مقاربة الفكر والثقافة.
من جانبة أشار الأمين العام للمجلس، هاشم عبدالسلام،بحسب سونا – إلى أن المبادرة التي تقدم بها المجلس فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن، وهي مبادرة للسلام تحمل في طياتها مساراً لحلحلة عدد من المشاكل وتذليل بعض التعقيدات الموجودة لتعطي وجهة ثقافية واجتماعية كاملة ومتكاملة تطرد الهواجس والمعوقات وتهيئ جواً ملائماً يوفر بيئة للسلام والاستقرار.
وأكد هاشم أن المبادرة وجدت الترحيب من رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري وموافقته على مقترح تكوين لجنة عليا للمبادرة، تتفرع منها لجان صغرى لإنزال المبادرة على الأرض من خلال الاتحادات الفنية والدور الثقافية والأندية والمراكز الثقافية العربية والأجنبية والملحقيات الثقافية بالخارج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة من “المهن الموسيقية” للمجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.