مبادرة من “المهن الموسيقية” للمجلس العسكري

أطلع الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق سعيد، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، على مبادرة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ومساهمة المبدعين في مجال الفكر والثقافة لتسهيل مهمة جميع الأطراف في الشراكة الاجتماعية والسياسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

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وأوضح رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، علي مهدي، في تصريح صحفي عقب لقاء رئيس اللجنة بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، أن المبادرة تطمح ضمن مبادرات وطنية أخرى، إلى حل الأزمة الراهنة والوصول للاستقرار من خلال مقاربة الفكر والثقافة.

من جانبة أشار الأمين العام للمجلس، هاشم عبدالسلام،بحسب سونا – إلى أن المبادرة التي تقدم بها المجلس فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن، وهي مبادرة للسلام تحمل في طياتها مساراً لحلحلة عدد من المشاكل وتذليل بعض التعقيدات الموجودة لتعطي وجهة ثقافية واجتماعية كاملة ومتكاملة تطرد الهواجس والمعوقات وتهيئ جواً ملائماً يوفر بيئة للسلام والاستقرار.

وأكد هاشم أن المبادرة وجدت الترحيب من رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري وموافقته على مقترح تكوين لجنة عليا للمبادرة، تتفرع منها لجان صغرى لإنزال المبادرة على الأرض من خلال الاتحادات الفنية والدور الثقافية والأندية والمراكز الثقافية العربية والأجنبية والملحقيات الثقافية بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)