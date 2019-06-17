ليفربول "يغرد" بعد فوز مصر على غينيا بقيادة الفرعون صلاح

علق نادي ليفربول الإنجليزي بعد فوز المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح، نجم "الريدز"، على نظيره، الغيني 3-1 ، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول باللغة العربية في "تويتر" تغريدة، تضمنت صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "صلاح يشارك كبديل ويصنع هدفين في فوز منتخب مصر الودي على منتخب غينيا".

ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.

وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.