غرق طالبين داخل مياه النيل

التاريخ: 17-يونيو-2019
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أبلغ أحد الأباء قسم شرطة الجزيرة أفاد في بلاغه بغرق ابنه البالغ من العمر خمسة عشر عاماً ،وصديقه داخل مياه النيل وبتلقي الشرطة للبلاغ تم تحريك عدد من أفراد شرطة الدفاع المدني حيث قاموا بعمل دائرة وهمية في مكان غرق الطالبين لانتشال جثمانيهما
وبحسب صحيفة الدار باشر المتحري في البلاغ في تدوين افادات الشاكي في البلاغ المدون تحت المادة (51) اجراءات ويباشر الغطاسين في عمليات انتشال الجثمانين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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