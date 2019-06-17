الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

غرق طالبين داخل مياه النيل

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-يونيو-2019

10 مشاهدة

غرق طالبين داخل مياه النيل

أبلغ أحد الأباء قسم شرطة الجزيرة أفاد في بلاغه بغرق ابنه البالغ من العمر خمسة عشر عاماً ،وصديقه داخل مياه النيل وبتلقي الشرطة للبلاغ تم تحريك عدد من أفراد شرطة الدفاع المدني حيث قاموا بعمل دائرة وهمية في مكان غرق الطالبين لانتشال جثمانيهما

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار باشر المتحري في البلاغ في تدوين افادات الشاكي في البلاغ المدون تحت المادة (51) اجراءات ويباشر الغطاسين في عمليات انتشال الجثمانين .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق طالبين داخل مياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا