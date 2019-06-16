طاقم طائرة سعودية يرتكب “جريمة بشعة” والقبض عليهم بمطار قرطاج بتونس!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في واقعةٍ مريبة ومثيرة، أوقف الأمن التونسي في مطار قرطاج الدولي، السبت، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للاشتباه بتورطهم في جريمة عنف و”محاولة قتل” في العاصمة التونسية تونس.

وأكدت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية عبر موقعها الإلكتروني أنه “تم في مطار تونس قرطاج إيقاف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بإذن من النيابة العمومية للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أحد أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت”؛ وهي منطقة سياحية راقية تقع في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم العثور على الشخص ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جداَ نتيجة تعرضه للاعتداء بطريقةٍ عنيفة جداً ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حالياً لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش.وأضاف الموقع أن أفراد طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) يخضعون “للإستجواب حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد، وتقرر إلغاء الرحلة في انتظار نتائج الأبحاث ومنع أفراد الطاقم من السفر”.

في حين قالت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية في تونس، عبر موقع تويتر، إن أحد ملاحي الخطوط السعودية “تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها”.