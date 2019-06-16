حارس بارات دبي ضاحي خلفان يكشف “وثيقة سرية” ويثير سخرية واسعة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثار ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، والمعروف بـ”حارس البارات”، سخرية واسعة، في نشره “وثائق سرية”-حسب قوله- تكشف تورط الاعلامي الاسرائيلي المثير للجدل “ايدي كوهين”، باغتصاب مجندة إسرائيلية.

وفي تفاصيل التغريدة التي رصدتها “وطن”، قال خلفان إن وثائق سرية، كشفت عنها المحكمة العليا باسرائيل باغتصاب كوهين لمجندة اسرائيلية، مضيفاً :” كان يشغل المرتزق اللبناني كوهين ضابط في جيش الاسرائيلي وقامت المحكمة بعزله عن العمل وسجنه”.

وأضاف خلفان :” تبين ان كوهين اصبح مرتزق مجند لنظام عزمي بشارة بعد خروجه من السجن “. المادة السابقة شيخة قطرية تُحرج بن سلمان بعد حواره مع “الشرق الأوسط” وهذا ما قالته المقالة القادمة طاقم طائرة سعودية يرتكب “جريمة بشعة” والقبض عليهم بمطار قرطاج بتونس!

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