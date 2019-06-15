الكاف يخاطب الاتحاد السوداني بخصوص مشاركة الرباعي افريقيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسماء 12 دولة، سيتم السماح لها بالمشاركة بـ4 أندية في بطولتيه الموسم المقبل، بواقع ناديين في دوري الأبطال ومثلهما في الكونفيدرالية الأفريقية، بحسب تصنيف كل دولة.
وقال كاف إنه سيتم السماح لدول مصر، المغرب، تونس، الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جنوب أفريقيا، السودان، غينيا، تنزانيا وزامبيا للمشاركة في البطولتين.
كما حدد الكاف 30 يونيو / حزيران الجاري، أخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا للكاف.
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