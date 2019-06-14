التقديم لحج هذا العام. الضوابط والالتزام…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتلأت جنبات قاعة وكالة السودان للأنباء، المخصصة لعقد المؤتمرات الصحفية، بحضور كثيف للإعلاميين، بمختلف وسائلهم، ما جعل عدداً كبيراً يقف على الأرجل، بين ممرات القاعة، الحرص، كان سيد الموقف للجميع لحضور المؤتمر الهام الذي يحدد أولويات وضروريات في غاية الأهمية، وذلك بالإعلان عن ترتيبات حج موسم العام 1440-2019 وفقاً للضوابط والإجراءات التي حددتها جهات الاختصاص، شكلت المنصة حضوراً لجهات الاختصاص، وأهل الشأن ممثلة في المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، والإدارة العامة للحج والعمرة، بجانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة، كان الترتيب والتنظيم، والتسلسل في سرد المعلومات التي تتعلق بكل شاردة وواردة للحج هي السمة البارزة، لم تغفل تلك الجهات ذكر السلبيات التي صاحبت حج العام الماضي، متعهدة بأخذها في الاعتبار ومعالجة كل الإخفاقات التي حدثت.

زيادة طفيفة

زيادة طفيفة، أعلنها المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، تتعلق بتكاليف الحج للعام 1440ه-2019م، مقارنة بالحج في العام السابق، حيث بلغت التكلفة الكلية نحو 143.513جنيهًا، عبر الجو، بينما بلغت براً 123.321 جنيهاً.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبوبكر عثمان إبراهيم، عن بدء التقديم لحج موسم 1440هـ – 2019م يوم الإثنين السابع عشر من يونيو، الموافق الثالث عشر من شوال، ويستمر حتى الجمعة الحادي والعشرين من يونيو الموافق السابع عشر من شوال. وأكد إبراهيم خلال إعلان ضوابط وترتيبات حج موسم 1440هـ أن تكلفة الحج من ولاية الخرطوم جواً بلغت 143513جنيهاً، وبراً 123321 جنيهاً، وأوضح أن التكلفة قابلة للزيادة والنقصان، في الولايات الأخرى، والتي تتراوح للحجاج عبر الجو بين (149.885)،(136.762) والبحر ما بين (126.957)،(115.414) جنيهاً.

مساعٍ مؤكدة

أكد إبراهيم أن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لإرضاء حجاج بيت الله الحرام، والعمل مع كل الجهات ذات الصلة للعبور بالخطة المرسومة وإتمامها بكل سهولة، مقدماً شكره للمجلس العسكري الانتقالي وقيادته الرشيدة لتسخير وقتهم وجهدهم ومالهم لخدمة ضيوف الرحمن.

حصة الحج

حصة محددة، للسودان من الحجاج، أعلن عنها مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المكلف عمر مصطفى، بلغت 32 ألف فرصة، وزعت بتشكيل لجنة واعتماد الرقم الوطني كعنصر أساسي للتوزيع.

هذه الحصة مبنية على ثلاثة عناصر، وهي حزم الخدمات للحجاج بالمملكة العربية السعودية والسودان، وتذكرة السفر عبر البر والجو، والرسوم الحكومية، بجانب المهام والاختصاصات الاتحادية، التي تتولى كافة الأعمال السيادية والخارجية، واعتماد العقود وتأهيل النواقل عبر لجان فنية، ودفع أجور الخدمات بالمملكة، أما الولائية فتتولى كافة المعايير التنفيذية.

معايير ومواصفات

معايير ومواصفات، حددتها الإدارة العامة للحج والعمرة، تتعلق باختيار مواصفات العاملين في خدمات الحج، ترتكز على الكفاءة، وتقديم جرعات تدريبية، فضلاً عن الإشارة إلى اقتراح المجلس العسكري بالاستفادة من شريحة المعلمين الحائزين على شهادة في الدراسات الإسلامية، معلناً أن المجلس العسكري صادق على تمويل خدمات الحج بمبلغ مليون دولار حسب التقديرات الأولية، مبيناً أن الإدارة العامة للحج والعمرة ستكون أبوابها مشرعة لمعرفة كيفية شراء الخدمة من البداية وحتى النهاية.

استعداد تام

في المقابل، كان للإدارة العامة للجوازات والهجرة دور واضح، أفصح عنه اللواء يوسف المأمون محمد، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، يتعلق بالاستعداد التام من النواحي الإدارية والفنية، لأعمال موسم حج 1440هـ، بالصورة المثلى، وتجهيز كافة المجمعات بالعاصمة والولايات بالربط الشبكي بين الجوازات وإدارة الحج والعمرة، لتبادل المعلومات، موضحًا أن هناك شراكة ذكية بين الجوازات والحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات مع استصحاب أهداف سامية وتفادي السلبيات، مشيرا إلى العديد من الضوابط الواجب الالتزام بها، وهي الحصول على جواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ومرافقة محرم للنساء أقل من 45 سنة، وإقرار والد الطفل في حالة سفره، مع إدخال بيانات الحاج باستمارة واستمارة أداء الخدمة.

ضوابط الحج

إدارة الحج والعمرة، حددت عدداً من الضوابط للتقديم للحج بينها الضوابط الهجرية، وأن يكون المتقدم سوداني الجنسية، الحصول على جواز سفر إلكتروني، ساري المفعول، لمدة تسعة أشهر، اعتباراً من يونيو 2019، الحصول على شهادة أداء الخدمة الوطنية، وإبراز كرت السفر للخاضعين للخدمة الوطنية، إبراز شهادة إجازة بالنسبة للموظفين وإذن سفر لمنسوبي القوات النظامية، بينما حددت ضوابط أخرى تتعلق بالتقديم للحج، على أن يكون المتقدم للحج لأول مرة أو لم يحج خلال 5 سنوات الأخيرة، ويستثنى من ذلك المرافق، الزوجة، التي وقعت لها القرعة، وتحتاج إلى مرافق، كما حددت الإدارة ضوابط على الذين سبق لهم الحج سداد مبلغ (2.000) ريال إضافية داخل النظام الإلكتروني، بناء على التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وذلك عبر بنك الخرطوم، أو فروعه، وأن يكون أحد والديه اللذين تجاوزت أعمارهما، السبعين عاماً، بجانب الذين تحتاج حالتهم الصحية لمرافق من الدرجة الأولي، وأن لا يسمح بالتقديم بأكثر من طلب، التسجيل لا يعني الاختيار للحج، وسيتم إجراء قرعة بعد التسجيل ونشر الكشوفات.

منح طلبات

المملكة العربية السعودية، أعلنت على لسان سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، علي حسن بن جعفر بن علي، في المؤتمر الصحفي عن اكتمال كافة الاستعدادات لمنح الطلبات المقدمة للحج من تأشيرة بأسرع زمن قياسي، وذلك بالتعاون مع إدارة الحج والعمرة والجهات ذات الصلة، وتعهد بن علي بالتزام السفارة بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج السودانيين هذا العام، وأشار إلى منحها نحو 100 ألف تأشيرة معتمر للسودانيين لعمرة هذا العام، وقال إن السفارة لن تتلقى أي جوازات إلا عبر وكالات الحج والعمرة.