شاهد.. لحظة قصف مطار أبها السعودي

نشرت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الخميس، مقاطع مصورة تظهر لحظة استهداف طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه مطار أبها بالمملكة.

وأظهرت الصور المسجلة على كاميرات المراقبة بالمطار وقوع انفجار ضخم جراء المتفجرات التي تحملها طائرات بدون طيار أعقبه حريق هائل في منطقة مكتظة بالأفراد المسافرين والعاملين بالمطار.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس عن عدد وجنسيات المصابين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي أمس الاربعاء.

Advertisements

وأكدت الوزارة أن سقوط الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي، أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء يمنية وهندية وسعودية وطفلان سعوديان.

وتعهد التحالف العربي بالتصدي للأعمال الإرهابية لجماعة الحوثي، مطالبا بوقف الدعم الخارجي من قبل إيران للجماعة.