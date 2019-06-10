شاهد.. اتصالات مصر تحتفل بإطلاق المرحلة الرابعة لمنصة الأخبار الرياضية "اتصالات سبورتس"

احتفلت شركة اتصالات مصر بإطلاق المرحلة الرابعة لمنصتها الإخبارية الرياضية «اتصالات سبورتس» تحت عنوان «افريقيا مع ميدو» خلال المؤتمر الصحفي المقام في رويال مكسيم بالاس كمبنسكي. وقد تم اختيار نجمي كرة القدم العالميين أحمد حسام ميدو وصامويل ايتو كسفراء للخدمة باعتبارهما نماذج فريدة في كرة القدم الأفريقية. تم اختيار عملاء من الخدمة للمشاركة في مباراة ودية مع النجمين العالميين كجزء من فاعليات اليوم الترفيهية.

كان ذلك بحضور المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر والمهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر والمهندس ياسر عبد الغني – رئيس مجلس إدارة شركة appcorp.

تسعى الشركة من خلال هذه المرحلة إلى تلبية احتياجات عملائها من عشاق كرة القدم الإفريقية وتمكينهم من متابعة اخبار ونتائج ماتشات إفريقيا لحظة بلحظة من خلال الاستوديو التحليلي الحصري «افريقيا مع ميدو». ولم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الشركة في هذا الإطار، فقد قامت الشركة بإتاحة أحدث وسائل التلعيب “Gamification” المبتكرة لربط مميزات الخدمة الجديدة بمجموعة من ألعاب والتي تعتبر خاصية غير مسبوقة في السوق المصري.

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وفي هذا الإطار، علق المهندس / أحمد يحيي -الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر قائلا: "يعد إطلاق الخدمة الجديدة انعكاساً لاستراتيجية اتصالات مصر -كونها أقوي شبكة في مصر وثاني مشغل متكامل في السوق المصرية -والتي تضع عملائها علي رأس أولوياتها وتسعي إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة تلبي كافة احتياجاتهم بأفضل الأسعار. فإن «اتصالات سبورتس» تقدم لعشاق الرياضة وبالأخص كرة القدم محتوى متنوع وحصري وجديد في عالم الخدمات الرياضية لمتابعة اخبار البطولات المحلية والعالمية والإفريقية. متمنيا أن تسهم هذه الخدمة في زيادة قاعدة العملاء."

أضاف يحيي: "أن المرحلة الرابعة «افريقيا مع ميدو» جاءت استكمالاً لباقات الخدمات الرياضية الفريدة المقدمة على منصة «اتصالات سبورتس» التي تنافس مثيلاتها من المنصات العالمية، حيث أطلقت الشركة العام الماضي عدد من الخدمات منها خدمة الكرة المحلية والكرة العالمية اللتان تتيحان لعملائهما فرصة متابعة أخبار كرة القدم المحلية والدولية مع أكبر نجوم ولاعبي كرة القدم. فضلا عن إطلاق خدمة اللياقة “Fitness” في مطلع العام الحالي والتي تمكن مشتركيها من ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل أو الجيم كما توفر لهم نصائح خاصة بالتغذية السليمة."

جدير بالذكر، أن الخدمة اليومية تمكن العميل من تصفح أخبار الكرة الإفريقية عن طريق موقع الخدمة، باشتراك جنيه مصري يوميًا على أن يكون اليوم الأول مجانًا ولا يتم خصم أي مبالغ إضافية من عملاء الخدمة لتصفح محتوى الموقع. ويتم منح كل عميل عشرة دقائق مجانية عند الاشتراك في الخدمة لأول مرة تنتهي صلاحيتها بنهاية اليوم الذي تم الاشتراك فيه.