توقف اللعب في مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام عندما اقتحمت امرأة ترتدي ملابس السباحة أرضية الملعب وركضت حول اللاعبين في أثناء مطاردتها من قبل الحكام ورجال الأمن.
وحسب "ديلي ميل" البريطانية كانت المشجعة ترتدي القليل من الملابس وهي تركض نحو نجوم مثل فيرجيل فان دايك من ليفربول.
وأخيراً تم القبض على المشجعة المراوغة من قبل الحكام ومرافقتها خارج الملعب بينما يراقب اللاعبون في دهشة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مشجعة شبه عارية تقتحم ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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