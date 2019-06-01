مشجعة تقتحم ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول

اقتحمت مشجعة مباراة ليفربول أمام توتنهام ، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في اسبانيا بعد ربع ساعة. سجل محد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 2 صعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على برشلونة الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي.

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