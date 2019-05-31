تعيين الفريق الركن جمال عبد المجيد مديراً للاستخبارات العسكرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر مطلعة لباج نيوز إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بإعادة الفريق الركن جمال عبد المجيد للخدمة العسكرية وتعيينه مديراً لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفاً للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس العسكري الانتقالى مؤخراً. وكان المجلس العسكري قد عين الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم عضواً بالمجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

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