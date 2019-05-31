تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * الصادق المهدي: الشيوعي منافٍ لوجدان الشعب ودائماً يتخذ قرارات مخربة * (البرهان) يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية * تيار نصرة الشريعة يسير مسيرة مليونية اليوم لوسط الخرطوم * مقتل شابين وإصابة آخرين في حادثتين منفصلتين بشارع النيل * إصابة (16) معدناً في طريقهم لقضا عطلة العيد إثر حادث مروري * المجلس العسكري يشكل لجان تحقيق في أي تجاوزات وفساد بوزارة الصحة * الحركة الشعبية والمجلس العسكري يتفقان على إكمال التفاوض في أسرع وقت الإنتباهة: * المهدي: التصعيد يمهد لـ(ثورة مضادة) * استشهاد شاب وإصابة (7) بالرصاص في محيط الاعتصام * المطالبة بحكومة مدنية تلاحق البرهان أثناء أداء العمرة * (الإنتباهة) تتحصل على معلومات خطيرة لكتائب (ظل) بالكهرباء * الخارجية تحظر دخول أعضاء السفارات في منطقة الاعتصام آخر لحظة: * مقتل مواطن على يد ضابط وإطلاق نار بشارع النيل * المهدي: الشيوعي (غشيم) والإضراب أنعش الثورة المضادة * البرهان يصل السعودية ويشارك في قمة مكة Advertisements * زيادة أسعار تذاكر البصات السفرية بنسبة (25%) * مطالبات دولية لاستئناف مفاوضات (العسكري) و(التغيير) * الكشف عن نقص في (246) صنفاً من الأدوية * الملك سلمان: إيران ترعي الإرهاب وتهدد الملاحة البحرية * (العسكري) يعين جنقول محافظاً للمركزي * غداة تلقيه رسائل بالطرد.. عرمان يلتقي المجلس العسكري * الشرطة توضح ملابسات مقتل مواطن على يد ضابط السوداني: * الدعم السريع: مقر الاعتصام أصبح يشكل خطراً على الدولة والثوار * إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم وسحب ترخيص موظفيه * المهدي: مواقف (الشيوعي) متطرفة * الدستورية: لم نصدر قراراً بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف * الخارجية: غير مسموح للسفارات بارتياد منطقة الاعتصام * الاتحاد الأوربي يحث (العسكري) وقوى الحرية على استئناف المفاوضات * غرفة البصات السفرية تطبق زيادة على أسعار التذاكر * الصحة: منحة أدوية إماراتية للبلاد بقيمة (60) مليون دولار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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