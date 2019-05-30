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نيكولاس مادورو يكشف عن محادثات سرية مع المعارضة الفنزويلية

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شهاب محمد - الخرطوم - مادورو

الخليج 365:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن محادثات سرية مع المعارضة الفنزويلية جرت خلال 3 أشهر.
وذكر جهاز الإعلام الرئاسي نقلا عن مادورو أن وفدا يمثل رئاسة الجمهورية أجرى محادثات سرية مع المعارضة على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتجري المحادثات بين موفدي الرئيس مادورو وممثلي المعارضة الفنزويلية في النرويج حاليًا بحضور وزير الإعلام خورخي رودريغيس ووزير الخارجية خورخي ارياس ومحافظ ميراندا، اكتور رودريغيس. وكان يوم 29 مايو/أيار هو اليوم الثاني للحوار مع المعارضة في النرويج.
وأكد مادورو أنه يريد اتفاقية سلام، مشيرا إلى “أن طريقنا هو الحوار واحترام الدستور، والسلام والديمقراطية والتنمية وحل المشاكل”.
ويعتبر مادورو المحادثات مع المعارضة بنّاءة.
وبدأت المعارضة نشاطها الاحتجاجي ضد مادورو يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي. وأعلن زعيمها غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

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