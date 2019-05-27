القبض على شاب بحوزته طبنجة ادعى بأنه (حرس جامعي)

قال الشاكي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عاطف محمد عبد الله أمس بصفته شاكياً في البلاغ بأنه ضبط المتهم بالشارع العام بالقرب من بائعة شاي وبحوزته طبنجة، دون ارتداء الزي الرسمي، مما أثار الشك في قلبه، وذهب إلى المتهم وطلب منه إبراز هويته، إلا أن المتهم رفض بحجة أن الشاكي ليس نظامياً، واستخرج له بطاقته ولكن المتهم رفض مرة أخرى تسليم الشاكي الطبنجة أو البطاقة.

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وعند القبض عليه حاول المتهم الهروب وتوجه إلى استقبال إحدى الكليات بالخرطوم، إلا أن الشاكي وشهود الاتهام تمكنوا من القبض عليه، وبتفتيشه اتضح أن الطبنجة (زناد)، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (143/93) من القانون الجنائي المتعلقة باستخدام القوة الجنائية وانتحال صفة الموظف العام، وحددت المحكمة حسب صحيفة التيار، جلسة لاحقة لسماع شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)