كشفت مطربة شابة شاركت ببرنامج رمضاني عبر فضائية مشاهدة عن نيتها وزملائها في فتح بلاغ ضد إدارة القناة لأنها لم تعمل على تسليمهم مستحقاتهم نظير المشاركة بالبرنامج رغم رفضهم الحلقات ما لم يتم تسليمهم .
إلا أن الإدارة وبحسب صحيفة السوداني، تجاهلتهم وظلت تماطل في التسليم الشئ الذي دفعهم للتفكير في اللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شابة: سنشرع في مقاضاة فضائية معروفة بسبب مستحقاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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