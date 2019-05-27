بالصور.. الفنان “عاصم البنا” يقود موكب تجمع الطيارين من المطار إلى القيادة

قاد الفنان الطيار عاصم البنا موكب تجمع الطيارين السودانيين من ساحة مطار الخرطوم الدولي إلى ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للجيش.

وقال البنا في تصريحات خاصة إن الموكب بدأ بوقفة احتجاجية بمطار الخرطوم نظمها تجمع الطيارين الذي تم تأسيسه في الثالث من يناير الماضي.

وجاءت الوقفة وفقاً للفنان عاصم البنا دعماً للثورة السودانية التي انطلقت في ديسمبر ونجحت بفضل الثوار والكنداكات وتضحيات الشهداء، وتم خلالها ترديد نشيد العلم أكثر من مرة بمشاركة حشد من المسافرين والقادمين والمودعين والمستقبلين.

ورفع خلال الوقفة علم السودان عالياً وحملت لافتات تؤكد سلمية الثورة وتدعو للحرية والسلام والعدالة وتطالب بالحكومة المدنية وسط هتافات فوق فوق سودانا فوق.

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وأوضح البنا أن موكب تجمع الطيارين انطلق متزينا بالزي الرسمي للطيارين من المطار سيراً على الأقدام حتى مقر الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة.

وتم استقبال الموكب بالترحاب من قبل المعتصمين، حيث تمت مخاطبة الحشد من فوق المنصة تأكيداً على الدعم الكبير والمؤازرة ووحدة الصف حتى يتحقق خيار وتطلعات وآمال الشعب بقيام حكومة مدنية تمنح المواطن الكرامة والعيش الكريم والرفاهية.

وقال البنا إنه قدم من منصة الاعتصام مقطعاً من أغنية وطنية جديدة كتبها ولحنها في شهر ديسمبر يقول عبرها (الثورة خيارك يا شعب… لاتفرط فيها ولا تلعب… ماتنسى الدم الفي الشارع… حجار الشارع ما بتتعب) وقدم أيضاً للمعتصمين أغنية (أنا إفريقي أنا سوداني).

يذكر وبحسب خرطوم ستار، أن الفنان عصام البنا قد انضم لقبيلة الطيارين في شهر مارس بعد أن سبقه ابنه في المجال وذلك بعد حصوله على رخصة خاصة لقيادة الطائرات بعد تدريبات نظرية عملية عبر لأكاديمية هاي ليفيل للطيران كأول مطرب ينالها في السودان والمنطقة العربية والإفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)