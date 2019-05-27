حميدتي: منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني ونحن لها بالمرصاد

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن منظمات _ لم يسمها _ تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال: ( والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب، وأضاف هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة).

وعبر النائب عن رضاه التام تجاه إنضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى، وقال لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع بمعسكر طيبة بمحلية جبل أولياء مساء اليوم (الأحد)، قال : (حتى الآن لم يصلني أي بلاغ من الدعم السريع رغم الوجود الكثيف في الخرطوم، وأضاف دا شرف كبير ودا المطلوب).

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري قائلاً: (نشكر كل الأشاوس من القوات المسلحة والدعم السريع وكل المرابطين في الكباري والطرقات في درجة حرارة عالية حفظاً لأمن البلاد وردعاً للمرجفين).

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وبحسب إعلام الدعم السريع ،طالب دقلو الشعب السوداني كافة بتفويت الفرصة على المتربصين، وشدد على عدم الإنسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو على تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن، وأثنى على الروح الطيبة التي تسود بين مكوناتها على كل المستويات، وقال: (هناك من يسعون لذرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم والله كل القوات على قلب رجلاً واحد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)