فرصة ذهبية لليفربول للتعاقد مع نبيل فقير

أبلغ جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي لاعبه نبيل فقير من أصول جزائرية، أنه بإمكانه الرحيل في الصيف المقبل، ليشعل بذلك سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدو موقف رئيس ليون غريبا بعض الشيء، إذ أنه في الوقت الذي أعلن فيه ترحيبه برحيل فقير، عاد ليعلن أن النادي سيحاول تقليص عدد اللاعبين الذين سيجري بيعهم في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن لفتوا أنظار الأندية الكبيرة في أوروبا لدورهم في قيادة الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

في المقابل استقبلت الحسابات الخاصة بنادي ومشجعي ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر بترحيب واضح، وذكر حساب ليفربول من الداخل أن وجود نبيل فقير في سوق الانتقالات الصيفية خبر مهم جديد للريدز الذين يتفاوضون حاليا مع زميله في ليون ممفيس ديباي، وفي حالة فشل مفاوضات ضم الهولندي سيعيد كشافو النادي اهتمامهم للتعاقد مع الدولي الفرنسي خصوصا بعد تقليص المبلغ المطلوب للتعاقد معه عن الصيف الماضي.

وارتبط اسم فقير البالغ 25 عاما بالانتقال إلى ليفربول في الموسم الماضي بعد مشاركته المميزة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا، الذي انتهى بتتويج الديوك باللقب العالمي.

لكن مشكلة في الكشف الطبي ألقت بظلالها على تعافي اللاعب من إصابة قديمة في الركبة، ورغم نجاحه في الكشف الثاني إلا أن مسؤولي النادي الإنجليزي انسحبوا من الصفقة.