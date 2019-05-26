أخيرا.. خبر سار لبرشلونة وعشاقه

بعد صدمتين تلقاهما برشلونة خلال شهر مايو الجاري، بوداع دوري أبطال أوروبا ثم خسارة كأس ملك إسبانيا، تلقت جماهير الفريق الكتالوني نبأ سارا أخيرا.

وحسب مصادر شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي انسحب من صفقة ضم المدافع الواعد ماتياس دي ليخت، مما يعني ضمنا أن برشلونة بات المرشح الأقرب للظفر بخدمات لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

بعد صدمتين تلقاهما برشلونة خلال شهر مايو الجاري، بوداع دوري أبطال أوروبا ثم خسارة كأس ملك إسبانيا، تلقت جماهير الفريق الكتالوني نبأ سارا أخيرا.

وحسب مصادر شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي انسحب من صفقة ضم المدافع الواعد ماتياس دي ليخت، مما يعني ضمنا أن برشلونة بات المرشح الأقرب للظفر بخدمات لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وكان دي ليخت (19 عاما) لمح في وقت سابق، إلى أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة على حساب مانشستر يونايتد، للحاق بزميله فرانكي دي يونغ الذي رحل بالفعل إلى "كامب نو".

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والسبت، أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو، أن بطل إسبانيا يعمل على التخلص من لاعبين وضم نجوم جدد، لكنه لم يذكر دي ليخت بالاسم.

ويحتاج الخط الخلفي للفريق الكتالوني لتدعيم عاجل، بعد أن بدا مهتزا للغاية خلال مباريات الفريق الأخيرة، محليا وقاريا.

ولفت الثنائي دي يونغ ودي ليخت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهما بشكل كبير في حصد ثنائية الدوري والكأس الهولنديين مع أياكس، فيما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج من نصف النهائي على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف قاتل.