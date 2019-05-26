فالنسيا يتوّج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

الخليج 365 :

أفلح فالنسيا في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا وذلك اليوم”السبت” بعد فوزه على برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بملعب”بينيتو فيامارين”.

وأوقف فالنسيا سلسلة ألقاب برشلونة في المنافسة بعدما استمر لأربع مواسة تواليًا.

ويعد اللقب الذي حققه فالنسيا اليوم هو الأول منذ العام 2008.