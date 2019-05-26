مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبدأ غدا جولة خليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يبدأ مساعد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، غدا الأحد، جولة خليجية لبحث التطورات بالمنطقة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن ومخاوف نشوب حرب بين الجانبين.

طهران — سبوتنيك. وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا)، فإن “كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، يبدأ يوم غد الأحد زيارة دبلوماسية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث أخر التطورات في المنطقة”.

إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني، في 12 أيار/ مايو الجاري، بجولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي. المادة السابقة ترامب يريد الحرب ورئاسته قد تحترق في مضيق هرمز المقالة القادمة تركيا توجه رسائل حاسمة خلال أضخم مناورات بحرية

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