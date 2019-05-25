ترأس والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج اجتماع اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا تكدس المعتمرين بميناء دقنة بسواكن. وبحث الاجتماع الأسباب ومقترحات الحلول والترتيبات اللازمة لمعالجة الموقف . كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تمت لتحويل جزء من رحلات البواخر عبر ميناء بورتسودان الشمالي لتخفيف الضغط على ميناء سواكن. Advertisements من جانبه أكد الوالي بحسب سونا – حرص حكومة الولاية واهتمامها بمعالجة قضايا المعتمرين،وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وأشاد بالجهد المقدر من جانب شباب إعلان الحرية والتغيير ومنظمة شارع الحوادث، والقوات المسلحة في خدمة المعتمرين وتقديم العون اللازم ومساعدتهم حتى في عمليات الصعود إلى البواخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي البحر الأحمر يعالج قضايا تكدس المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.