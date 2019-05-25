“العسكري الانتقالي” يحتسب ناظر قبائل النامانج

التاريخ: 25-مايو-2019
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احتسب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، عند الله تعالى، الناظر رمضان طيارة، ناظر عموم قبائل النامانج (الأما)، والذي حدثت وفاته صباح يوم السبت بحسب الشروق ، سائلين الله العظيم وببركة الشهر الكريم أن يتقبله بواسع رحمته.
كان الفقيد أحد ركائز الإدارة الأهلية بالبلاد، ومن القيادات الوطنية الفذة التي أسهمت في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والسودان، والتعازي موصولة لأهله وذويه بعموم مناطق السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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