أخبار لا تفوتك| إضراب عام بالمؤسسات.. واستجابة لدعوة الملك سلمان (موجز)

جراد قادم من السودان يهاجم محافظة مصرية

دعا محافظ مدينة أسوان المصرية أحمد إبراهيم، السبت، مسؤولي الزراعة ومكافحة الجراد، إلى تكثيف عمليات مكافحة الحشرة بنشر فرق للقضاء عليها بالمنطقة الغربية المتاخمة لطريق (أسوان أبو سمبل) البري، بالإضافة إلى المنطقتين الشرقية والجنوبية، شرق بحيرة السد العالي.

وجاء تحرك المحافظ عقب تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، برصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مدير قاعدة الجراد بأسوان أحمد إسماعيل قوله، إنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل، تم على الفور انطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، والتعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي الأفريقي القادم من السودان.

وأشار إسماعيل إلى أن سبب ظهور أسراب الجراد يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له.

وبيّن أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التي يهدأ فيها الجراد، ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش، والقضاء عليه على الوجه الأكمل.

رئيس المجلس العسكري السوداني يلبي دعوة الملك سلمان

نقلت صحيفة "الصيحة" عن مصادر حكومية موثوقة، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يستعد لإجراء أول زيارة خارجية.

ودعت السعودية إلى قمتين طارئتين إحداهما خليجية والأخرى عربية في مكة يوم 30 مايو/أيار لمناقشة تداعيات الهجوم على الناقلات وهجوم بطائرة مسيرة مسلحة بعد ذلك بيومين على منشآت نفطية سعودية وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وقال المسؤولون إن البرهان الذي تولى رئاسة المجلس منذ أكثر من أربعين يوما، عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، سيشارك في القمتين اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.

وذكرت المصادر أن وفد مقدمة مشاركة الفريق البرهان سيتوجه إلى المملكة غدا، وأوضحت أن القمتين هما قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وقمة الجامعة العربية. وأشارت "الصيحة" إلى أن البرهان تلقى قبل فترة دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمتين، وقد قبل الدعوة.

فيما كشفت ذات المصادر، معلومات جديدة حول الزيارة الخاصة التي بدأها نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى المملكة، وذكرت أن طائرة سعودية خاصة أقلت حميدتي من مطار الخرطوم إلى جدة، وتم ترتيبها من قبل المجلس وقوات الدعم السريع.

وشكل اللقاء الذي جمع حميدتي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حضورا لافتا، لأن ولي العهد السعودي لم يلتق بأيٍّ من قيادات الحكومة السابقة في سنواته الأخيرة ولم يقم بأي زيارة للسودان منذ تعيينه وليا للعهد، وفقا للصحيفة.

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وقالت المصادر إن اللقاء الذي جمع محمد بن سلمان وحميدتي تطرق لعدد من القضايا أبرزها تأكيد حميدتي لمحمد بن سلمان على بقاء القوات المسلحة السودانية باليمن دفاعا عن الحرمين الشريفين وتحقيق الأهداف التي شاركت من أجلها. من جانبه أكد ابن سلمان لحميدتي حرص المملكة على دعم السودان وتحقيق الاستقرار في الخرطوم ودعمها.

"الحرية والتغيير" تعلن إضرابا عاما في المؤسسات

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، عن إضراب في المؤسسات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي، مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تشكيلة المجلس السيادي.

الحرية والتغيير تجتمع الاثنين حول "مجلس قيادي"

أفادت قناة العربية، بأن قوى الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لبحث تكوين المجلس القيادي كمرجعية سياسية، وذلك بعد انتهاء اجتماع الخميس دون التوصل لنتيجة.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، فإن الآراء في الاجتماع السابق انقسمت حول مدى ضرورة تكوين المجلس وبين استمرار التنسيقية التي تدير التحالف حالياً، فضلاً عن تباينات في وجهات النظر حول النسب والتوزيع وإدخال الموقّعين على الإعلان، وغير الممثلين في التنسيقية وأحجام الكتل. وتم تحديد موعد آخر للاجتماع لمزيد من التشاور.

ودعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان، مساء الجمعة، إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.

يأتي ذلك فيما قال تحالفُ "نداء السودان"، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان صحافي حول الوضع السياسي الراهن، إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزُه عبر الحوار والتفاوض.

وأكد أن اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بقوى الحرية التغيير ممثلاً رسمياً للثورة يُعد أحد المكاسب.

كما اعتبر أن تشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية والتغيير وحصول قوى التغيير على أغلبية 67% من السلطة التشريعية، والاتفاق على تكوين مجلس سيادي بصلاحياته في نظام برلماني، تُعدّ كلُها مكاسب.

كما نوّه بوجود تحديات جسيمة فيما يختص بالخيارات السياسية الحالية والمستقبلية.

ودعا "نداءُ السودان" شركاءه فى قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى استدعاء ميراث الشعب الثري بالحكمة لتجاوز المزالق، على حد وصفه.