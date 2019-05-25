"الحرية والتغيير" تعلن إضرابا عاما في المؤسسات

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، عن إضراب في المؤسسات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي، مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تشكيلة المجلس السيادي.



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