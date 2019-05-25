رسميا.. باريس سان جيرمان الفرنسي يمدد عقد مدربه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، استمرار الألماني توماس توخيل مع الفريق بعقد جديد حتى يونيو 2021.

وقال الموقع الرسمي في بيان نشره اليوم إن النادي سعيد لتمديد عقد توماس توخيل من أجل البقاء في صفوف الفريق الباريسي حتى يونيو 2021.

وتولى توخيل قيادة سان جيرمان في الموسم الماضي خلفا لأوناي إيمري لكن الشائعات زادت في الفترة الماضية حول رحيله عن النادي الباريسي.

وقال توخيل بعد تمديد العقد: "أنا سعيد للغاية وفخور بتمديد عقدي مع باريس سان جيرمان، أشكر الرئيس والنادي كله على الثقة التي أظهروها لي ما يعزز هدفي المتمثل في جعل هذا الفريق على القمة بتعاون الجميع، كما أنني متأثر جدا بدعم الجماهير".

وتوّج توخيل بلقب وحيد في الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان وهو لقب الدوري الفرنسي الذي ختمه أمس بالخسارة من ستاد ريمس 3-1.