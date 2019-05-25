اليمن.. قوات هادي تعلن مقتل 13 حوثيا في تعز

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الحكومية عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع يتمركز فيها الحوثيون وسيطرت على محطة الجهيم والمباني المحيطة بها والتي تمثل أحد أهم خطوطهم الدفاعية شمال المدينة.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية اللواء تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، فيما لا تزال المواجهات مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة.
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