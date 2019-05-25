السجن لشاب سرق (34) فستان زفاف

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك بتوقيع عقوبة السجن لمدة عام، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بسرقة (34) فستان زفاف وأدوات كهربائية واستشوارات من داخل محل كوافير بمنطقة مايو، حيث تلقت شرطة حي النصر بلاغاً من صاحبة الكوافير أفادت في مضمونه بأن مجهولاً تمكن من كسر باب المحل وسرقة كميات من فستان الزواج، وعلى ضوء البلاغ تمكن تيم المباحث من ضبط عدد من الفساتين المسروقات داخل كوافير بمنطقة السلمة، حيث تعرفت صاحبة المسروقات على الفساتين.

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وبالتحري مع صاحبة الكوافير حسب صحيفة آخر لحظة، والتي أفادت بأنها قامت بشراء الفساتين موضوع البلاغ من شاب أخبرها بأن لديه كمية من الفساتين بصدد بيعها وترك لها رقم هاتف وعن طريق الهاتف تمكن أفراد المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الكلاكلة وبالتحقيق معه أقر بسرقة محل الشاكية، وأرشد أفراد الشرطة عن المكان الذي دس فيه بقية الفساتين المسروقة والتي عثرت عليها الشرطة وتم وضعها كمعروضات في البلاغ الذي تم تحويله إلى المحكمة للفصل فيه، حيث تنازلت الشاكية عن حقها فيما يختص بعدد (3) فساتين قام المتهم ببيعها، وأمرت المحكمة برد بقية الفساتين المعروضات للشاكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)