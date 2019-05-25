تجمع طلاب دارفور يتهم العسكري بمحاولة سرقة الثورة

اتهم تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات، المجلس العسكري الانتقالي، بمحاولة سرقة الثورة، من خلال ما وصفه بـ “عرقلة” نقل السلطة إلى المدنيين، واعتبر ذلك يعيد البلاد إلى عهد التمييز العنصري والجهوي والثقافي والديني والقتل ومصادرة الحريات، مؤكدًا دعمه لتجمع المهنيين السودانيين حتى تتحقق مطالب الثورة.

وفي بيان للتجمع حصلت مصادر على نسخة منه، طالب بإعادة الطلاب المفصولين من الجامعات وتعويضهم، فضلاً عن مطالبته بحل الوحدات الجهادية واتحادات الطلاب، ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وعودة المنظمات الدولية لتقديم الإغاثة الإنسانية إليها.

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واتهم التجمع وبحسب صحيفة الجريدة، مدير جامعة بخت الرضا البروفيسور جاد الله عبدالله، بممارسة العنصرية ضد طلاب دارفور وبانتهاك حقوقهم، الأمر لذي أجبر أكثر من (1000) طالب بالاستقالة من الجامعة، وطالب بمحاسبته، وحذَّر القوى السياسية من التفريط في قضايا الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)