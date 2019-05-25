أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 25 مايو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة * مقترحات جديدة لتجاوز عقبة المجلس السيادي * التغيير تحدد الثلاثاء موعداً للإضراب والمهدي يحذر * العسكري يكشف سبب زيارة حميدتي للسعودية * تشييع مهيب لشيح المناضلين علي محمود حسنين صحيفة الصيحة * “حميدتي”: سندافع عن أرض الحرمين والقوات السودانية باقية باليمن * لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي في قضية “معلم خشم القربة” * “قوى الحرية والتغيير” تفشل مجدداً في تكوين مجلس قيادي للتفاوض صحيفة السوداني Advertisements * قوى الحرية: (الثلاثاء) القادم بداية الإضراب السياسي * ولي العهد السعودي يؤكد استمرار دعم بلاده والإمارات للسودان * تشييع مهيب للراحل (علي محمود حسنين) صحيفة الجريدة * قوى إعلان الحجرية تعلن الدخول في الإضراب السياسي (الثلاثاء) * رحيل مفاجئ لرئيس الجبهة العريضة علي محمود حسنين * تيار نصرة الشريعة يدعو لوحدة الصف ويدعم مقترح الانتخابات المبكرة صحيفة الإنتباهة * (الحرية والتغيير) تعلن الإضراب * (العسكري) يتدخل لإعادة سيارة رئاسية من (غمر سليمان) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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