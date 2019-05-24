تكرير إنتاج حقل الراوات النفطي بمصفاة الأبيض 

الخليج 365 : كشفت ولاية النيل الابيض عن انتاج حقل الراوات من النفط مشيرة الي ترحيل (450) الي (500) برميل يوميا الي مصفاة الابيض بولاية شمال كردفان. وقال اللواء حيدر الطريفي والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) ان الكميات المشار اليها من النفط الخام يتم نقلها عبر التناكر بغرض عمليات التكرير وفصل المنتجات البترولية من الجازولين والبنزين ومراجعة الجودة مبينا ان الحقل في مرحلة التشغيل التجريبي مشيرا الي ان الخط الناقل للخام في مراحل الردميات ويبلع طوله (40) كيلو متر من الراوات الي منطقة الدبكرايه . ولفت الطريفي الي ان الحقل يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد القومي للبلاد ودفع عجلة التنمية بجانب خلق فرص العمل وتوفير العملات الصعبة والمنافسة في الاسواق العالمية لجودة الخام بالحقل .

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