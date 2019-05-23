بين الغيبوبة وروح القطيع!

> كذبوا فقالوا إن من بادر واختطف الهبة الجماهيرية التي اشتعلت في القضارف والدمازين وعطبرة احتجاجا على الضائقة الاقتصادية الطاحنة وحولها الى حراك سياسي هو الجدير بان يرث النظام السابق وبان يستلم منه السلطة ويعتمد ممثلا للشعب السوداني وللثورة السودانية بل وان يمنح تفويضا بان يقصي من يبغض او من لا يروق له من القوى والاحزاب السياسية والحركات المسلحة.

> فليقولوا لي اين حدث ذلك في الممارسات السياسية السابقة سواء في السودان او خارجه؟!

> من يبادر ويفعل ما فعله تجمع المهنيين السودانيين وهو يقود الحراك لا تمنح عضويته صوتين في الانتخابات ولا يحظى بمعاملة تفضيلية إنما يسجل دوره وقيادته لذلك الفعل السياسي ويحمد عليه في سجلات واضابير التاريخ لا اكثر .

> لكن ما حدث في السودان من اعتماد قوى الحرية والتغيير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوداني توطأ له الاكناف ويجلس معه المجلس العسكري آناء الليل واطراف النهار دون غيره من قوى واحزاب وحركات وتحالفات وكيانات السودان لهو امر غريب وعجيب بحق ، على ان الاعجب منه ليس انسياق المعتصمين خلف تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير انما التبعية العمياء لكثير من النخب والكتاب لذلك التحالف رغم اخطائه الكارثية وسلوكه الاقصائي الدكتاتوري الذي يوشك ان يقود السودان الى حريق كبير لا يبقي ولا يذر .

> إنها حالة غريبة عبر عنها المفكر الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه :(سايكولوجية الجماهير) حيث خلص الى انه (في زمن الثورات إياك ان تقدم النصح للجماهير .. اياك ان تدخل معهم في جدل منطقي واياك ان تطلب منهم التعقل او الوعي) ثم قال

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