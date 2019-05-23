مسؤولة بفيسبوك: تفكيك الشركة يخدم الصين

عارضت رئيسة قسم التشغيل في شركة فيسبوك شيرل ساندبرغ أثناء مقابلة لها مع قناة “سي.أن.بي.سي” الدعوات المتزايدة لتفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مثل هذا العمل سيخدم مصالح الصين.
وقالت ساندبرغ بحسب ما أوردته الشروق – “اسمحوا لي أن أشاطركم شيئاً آخر سمعته في اجتماعاتي في العاصمة، وسمعت هذا في اجتماعات خاصة، وهو أنه بينما الناس مهتمون بحجم وقوة شركات التكنولوجيا الأميركية، هناك أيضاً قلق في الولايات المتحدة من حجم الشركات الصينية وقوتها، وإدراك بأن هذه الشركات المنافسة لن يتم تقسيمها”.
ورفض متحدث باسم فيسبوك توضيح تصريحات ساندبرغ التي جاءت وسط توترات متنامية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات صارمة ضد شركة الاتصالات الصينية “هواوي”.
وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً يمنع الشركات الأميركية من استخدام المعلومات والتكنولوجيا من أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي، وهو أمر موجه بشكل مباشر إلى هواوي.
ويبدو أن ساندبرغ تحاول اغتنام الاهتمام بالحرب على شركة هواوي والتهديدات المحتملة التي تطرحها الولايات المتحدة، والمتعلقة بقوة شركات التكنولوجيا وتأثيرها، لتبرر ضرورة رفض الدعوات لتفكيك فيسبوك بعد الفضائح التي هزتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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