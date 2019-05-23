فتاة تلقي بنفسها من كبري شمبات وتشرع في الانتحار بالنيل

شرعت فتاة في العقد الثالث من عمرها في الانتحار عندما القت بنفسها من أعلى جسر شمبات من الجهة الغربية بأمدرمان، فيما فهب أحد الشباب لجندتها وارتمى في مياه النيل واستطاع أن ينقذها.

ووفقاً لروايات شهود عيان، فإنه عند الثامنة صباحاً يوم لخميس لاحظ المارة فتاة في العقد الثالث من عمرها ترتدي نقاباً قامت برمي نفسها من قمة كبري شمبات من جهة أمدرمان في النيل.

وأشار شهود العيان إلى أنه في اللحظة التي هوت فيها الفتاة في النيل كان هناك شاب تحت الجسر فرأى الفتاة تغرق ويجرفها الموج فهب لنجدتها واستطاع إنقاذها بعد جهد كبير لأن الفتاة كانت صحتها بدينة.

Advertisements

وأضاف شهود العيان بحسب شبكة الشروق – أنه بعد أن استطاع الشاب إخراج الفتاة من البحر قام الناس بإجراء عمليات إنقاذ لها وتنفس وتم الاتصال بالشرطة التي وصلت لموقع الحادث وفقاً لشهود العيان بعد 45 دقيقية.

وأكد شهود العيان أن الشرطة اقتادت معها الفتاة التي لم تصب بأذى بخلاف اختناق الماء والذي أجريت له الإسعافات الأولية, ولم يتسن للشهود معرفة الدواعي الحقيقية للانتحار، وهل الفتاة بصحة نفسية جيدة، إلا إنه وفقاً لإفادات الشهود فإن المظهر العام للفتاة يؤكد أنها بحالة نفسية جيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)