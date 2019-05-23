فنانين وعازفين سودانيين يتصدون لـ(كتائب ظل) النظام السابق.!

أكد عازف الاورغ الشهير عبد العال صلاح نائب رئيس تجمع العازفين والفنانين السودانيين عن بالغ استياءه من التجاهل الذي ظلوا يقابلون به في وسائل الإعلام بالرغم من الأدوار الكبيرة التي لعبوها كعازفين وفنانين خلال الثورة المجيدة .

وقال صلاح في تصريحات خاصة: “إن هناك عازفين وفنانين منتسبين لبعض وحدات الجيش قاتلوا كتائب ظل النظام السابق، مشيراً إلى أن من بينهم الفنان الشاب شهاب الدناقلة، وعدد من أفراد فرقة الفنان جمال فرفور الموسيقية إلى جانب عازفين آخرين، وزاد صلاح: (هؤلا قاتلوا كتائب الظل وجهاً لوجه، وتصدوا لهم دون أن يُشير أحد إليهم أو إلى مواقفهم البطولية تلك ) .

وأضاف صلاح أنهم في تجمع العازفين والفنانين السودانيين لعبوا أدواراً كبيرة جداً خلال الثورة، مشيراً إلى أن هناك خيم خاصه بهم داخل ساحة الاعتصام بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، كما أنهم حرصوا دائماً على تقديم الوجه المشرق للعازف السوداني .

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وبالمقابل تحدث صلاح عن مطالبهم في التجمع، وأبرز تلك المطالب حل اتحاد المهن الموسيقية، والذي وصفه بأنه لايعبر إطلاقاً عنهم، داعياً كل العازفين والفنانين لتوحيد الكيانات المختلفة الخاصة بهم في كيان واحد، وذلك من أجل إعادة اتحاد المهن الموسيقية إلى الطريق الصحيح وإعادة هيكلته بما يضمن حقوق جميع منسوبيه .

جدير بالذكر وبحسب خرطوم ستار، أن عبد العال يُعتبر من أشهر عازفي الكيبورد في السودان، كما لقب بـ(مكتشف العمالقة) حيث قام بتقديم عدد من الفنانين في حقبة التسعينات وأبرزهم نادر خضر وجمال فرفور، كما عزف خلف الراحل محمود عبد العزيز، ويحظي عبد العال بجماهيرية طاغية جداً وسط الجماهير، حتي أن عدد كبير منهم كان يدخل الحفل للأستمتاع بوصلات عبد العال الموسيقية دون الأكتراث للفنان الذي يرافقه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)