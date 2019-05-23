اعفاء عضو المجلس العسكري الفريق مصطفى محمد مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر متطابقة ان المجلس العسكري قرر اعفاء احد اعضاءه من مهام منصبه في الوقت الذي تحدت مصادر سابقة عن تقديم استقالته من المجلس الانتقالي .

وافادت المصادر وفق متابعة موقع اخبار السودان ان المجلس العسكري قرر اعفاء الفريق مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، من منصبه، الخميس .

وفي ذات السياق نقلت قناة العربية الحدث خبرا عاجلا قبل ساعات اليوم الخميس ان الفريق مصطفى محمد قدم استقالته للمجلس .

ووصلت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، إثر فشل الطرفين في الوصول لاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة ورئاسته. ومنذ الاثنين الماضي، ظلت الأوضاع «سائلة»، دون الإعلان عن موعد لاستئناف التفاوض مجدداً.

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وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض “الانتقالي” رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي.

وعقب تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد ايام من الاطاحة بالبشير خلال ابريل الماضي تداولات عدد من وساائل الاعلام المحلية تقاريرا عن الفريق مصطفى متهمة اياه صندوق الاسلاميين واحد اذرعة نظام الانقاذ .

واوردت التقارير ان الفريق مصطفى محمد مصطفى حمد إسمٌ ممسك بأسرار العهد السابق منذ أن شارك في التخطيط والتنفيذ مع زملائه في التنظيم الخاص للحركة الإسلامية لإنقلاب 30 يونيو 1989 من موقعه كضابط في كتيبة القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. ولاتكاد تجد له خبراً سوى زيارة قام بها الرئيس السابق عمر البشير في فبراير من العام الحالي لمنزله بحي المطار “للاطمئنان علي صحته بعد عودته من مصر التي ذهب إليها مستشفيا” كما ورد في الخبر الرسمي حسب جريدة التغيير .

و تقول سيرته الذاتية ان الفريق مصطفى تعود جذور إلى ولاية (نهر النيل)و تخرج من الكلية الحربية السودانية ضمن الدفعة (33) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي والتحق بقيادة الإستخبارات في العاصمة الخرطوم ولم يُغادرها طوال (35) عاما من سنوات خدمته العسكرية إلا لفترات قصيرة في جنوب السودان واستخبارات الكلية الحربية.

ووفقاً لإفادة مصدر عمل لسنوات طويلة في الإستخبارات فقد شكل الفريق مصطفى مع عوض إبن عوف وعلي سالم ثُلاثي الحركة الإسلامية الاخطر داخل الجيش والإستخبارات. وبعد إستقالة ابن عوف ومغادرة علي سالم احكم الفريق مصطفى سيطرته على الملفات والمعلومات المهمة خلال حكم الإنقاذ “والتي تشمل اسرار العمليات العسكرية والتسليح وأجهزة الدولة وقياداتها … بل وكل شئ”. ويضيف “هو الآن امير الحركة الإسلامية داخل الجيش وعقلها” وفق ذات المصدر .