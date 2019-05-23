عبد القادر سالم : الفنانون تعرضوا للظلم من النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشاد الفنان الدكتور عبد القادر سالم رئيس اتحاد الفنانين بالحراك الإبداعي الذي أعقب ثورة أبريل المجيدة، وقال إن الفنون عموماً تأثرت كثيراً خلال فترة العهد البائد، وتعرضت إلى الظلم والتهديد بداية من مقتل الفنان خوجلي عثمان، وحالة الهوس الديني التي أدخلت الفن في دائرة التحريم، إلى جانب تقييد المبدعين بتوجهات محددة تحد من تدفق إبداعهم.

وأضاف أن اتحاد الفنانين تعرض إلى ظلم كبير، ومحاولات تهميش لدوره كمؤسسة رائدة في مجال الغناء، إلى جانب إيقاف التسجيلات الغنائية الرسمية بالإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أن للاتحاد الكثير من الاتفاقيات والبرتكولات مع عدد من الدول تم تحجيمها لإضعاف الحركة الفنية.

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وعن توقف زيارات الفنانين العرب للخرطوم طوال السنوات الماضية؟

قال سالم: إن النظام البائد هو من منع تلك الزيارات وحد من الحراك الفني، لذلك ظل الفن السوداني منغلقاً على المحلية، وإنه برغم ذلك لم ينقطع الفنانون عن أداء رسالتهم رغم المضايقات، مقدمين الكثير من التضحيات من أجل أن يكون الفن جنباً إلى جنب المجتمع.

عبد القادر سالم ثمن المشاركات الفاعلة لأعضاء الاتحاد في حراك الثورة حسب صحيفة آخر لحظة، مؤكداً أن هذا هو دور الفن والفنانين، الذي لا ينفصل عن قضايا المجتمع، وأكد حقيقة رفض الاتحاد المشاركة في حشد جماهيري للنظام المعزول قبل الثورة بفترة، بسبب القمع الوحشية التي كانت يقابل بها الشباب.