ضابط: عبد الله البشير قدّم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد عضو اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين صلاح ميرغني أنّ منح الجنسية بالتجنس سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية وفق شروط محدّدة.

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” إنّه في الفترة الأخيرة وبعد أنّ فتح الرئيس المخلوع عمر البشير الباب وأصبح بمنحها لكلٍ من هب ودب أصبحت تجارة مربحة وبخاصة لمقربين ونافذين منه.

وأكّد أنّ شقيقه عبد الله البشير استخرج الجنسية لعدد كبير من السوريين، وأضاف في حديثه أنّ الجنسية الواحدة تكلّف عشرة آلاف دولار.

وقال صلاح”كنت استفسر مدير عام السجل المدني من جنسيات الأجانب والفوضى فيها وكان يقول لي ماذا أفعل وتصلني تصديقات من رئيس الجمهورية”.