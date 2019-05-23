إجتماع مفاجئ للهلال وقرار جديد تجاه جمال سالم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يلتئم مجلس الهلال”الخميس” في جلسة مهمة وذلك من أجل منافشة عديد من الملفات المهمة من بينها ملف التسجيلات بعد تقرير الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي.
وفي ذات السياق، أعلن الهلال عن موافقته على التحاق لاعبه جمال سالم بتحضيرات منتخب أوغندا الذي يتأهب للمشاركة في أمم أفريقيا المقرّر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال رئيس القطاع الرياضي الطريفي الصديق في تصريح مقتضبٍ لـ”باج نيوز” إنّ اللاعب لن يسافر إلى بلاده قبل الوقت القانوني لجهة أنّ الفريق ما زال لديه استحقاقات تنتظره.
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