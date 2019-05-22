السعودية تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

أعلنت السعودية مشاركتها في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، الذي ينعقد أواخر يونيو في المنامة بمبادرة من واشنطن، كخطوة أولى ضمن "صفقة القرن" لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان نشرته ليلة الأربعاء: "بدعوة كريمة من مملكة البحرين الشقيقة، يشارك... وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، في ورشة عمل بعنوان السلام من أجل الازدهار في 25 و26 يونيو المقبل، تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت الوكالة أن مشاركة وزير الاقتصاد السعودي في المؤتمر "تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء".

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في 19 مايو، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكدت إسرائيل نيتها المشاركة في هذا المؤتمر، فيما أبدت الأطراف الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.