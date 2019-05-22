الشاعرة داليا الياس تنفي علاقتها (بحفرة الدخان)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفت الكاتبة الصحفية والشاعرة داليا الياس علاقتها بالمقال الشهير (حفرة الدخان) الذي تم نشره باسمها وأثار الكثير من الجدل حولها موضحة بان هناك من قام بسحب اسم الكاتب الحقيقي ووضع اسمها قائلة:(انا بريئة من مقال الدخان وما عندي علاقة بيه) مؤكدة بانه موضوع.
وأشارت الياس الى انها لجأت الى فتح بلاغ في النيابة ضد من قام بنشر المقال باسمها موضحة بانه جلب لها الأساءات والعليقات السلبية مضيفة بان المقال لا يمكن ان تكتبه سيدة بجانب لغته الضعيفة التي لا ترتق لمستوى اسلوبها الذي يعرفه كل متابع لمقالاتها .
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