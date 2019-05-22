قرار بمراجعة جميع الجنسيات التي مُنحت للاجانب خلال فترة نظام البشير

أصدر مدير عام قوات الشرطة قرارا قضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة 9 من قانون الجنسية السودانية وتختص اللجنة بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتى صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”. يذكر ان اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم2016/850م قد تم ايقاف أعمالها فى وقت سابق بقرار من مدير عام قوات الشرطة. Advertisements وتأتى لجنة المراجعة والفحص استكمالا للقرار الخاص باعادة النظر فى الوثائق الممنوحة حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية، وأمهل مدير عام قوات الشرطة اللجنة أسبوعين لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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