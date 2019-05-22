أصدر الرئيس كير مرسوما جمهورياً، قضى بإقالة حكام أربعة ولايات، و ذلك يوم الاثنين عبر التلفزيون الحكومي.
وأقال الرئيس حسب المرسوم الرئاسي، حاكم البحيرات الغربية جون دينق مامير وحاكم ولاية أويل جال مليث جال.
كما أقال كير حاكم ولاية أعالي النيل الوسطى جيمس تور مونجبونج ، وحاكم ولاية شمال أعالي النيل أوير داو أقانج.
و في مرسوم آخر قام كير بتعيين محمود سلمون أقوك حاكماً جديداً لولاية البحيرات الغربية، و تونق أكين نقور خلفاً لحاكم اويل جال ماليث جال. و عين كير بيتر شول وال حاكماً جديداً لولاية أعالي النيل الوسطى ، بجانب تعيين طون بينج طون حاكمًا جديدًا لولاية شمال أعالي النيل.
و يمنح دستور جنوب السودان الرئيس كير سلطة اقالة الحكام أو حل الجمعية التشريعية في الولاية في حال حدوث أزمة في الولاية تهدد الأمن القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس كير يقيل حكام أربعة ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.