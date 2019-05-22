الرئيس كير يقيل حكام أربعة ولايات

أصدر الرئيس كير مرسوما جمهورياً، قضى بإقالة حكام أربعة ولايات، و ذلك يوم الاثنين عبر التلفزيون الحكومي.

وأقال الرئيس حسب المرسوم الرئاسي، حاكم البحيرات الغربية جون دينق مامير وحاكم ولاية أويل جال مليث جال.



كما أقال كير حاكم ولاية أعالي النيل الوسطى جيمس تور مونجبونج ، وحاكم ولاية شمال أعالي النيل أوير داو أقانج.

و في مرسوم آخر قام كير بتعيين محمود سلمون أقوك حاكماً جديداً لولاية البحيرات الغربية، و تونق أكين نقور خلفاً لحاكم اويل جال ماليث جال. و عين كير بيتر شول وال حاكماً جديداً لولاية أعالي النيل الوسطى ، بجانب تعيين طون بينج طون حاكمًا جديدًا لولاية شمال أعالي النيل.

و يمنح دستور جنوب السودان الرئيس كير سلطة اقالة الحكام أو حل الجمعية التشريعية في الولاية في حال حدوث أزمة في الولاية تهدد الأمن القومي.