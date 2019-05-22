أمريكا: حشد قواتنا في الخليج لردع إيران وليس من أجل الحرب

أعرب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، عن اعتقاده بأن الهجمات المحتملة من جانب إيران "أوقفت"؛ بفضل إجراءات أمريكية مضادة.

وقال شاناهان للصحفيين في مقر وزارة الدفاع "البنتاغون" الثلاثاء، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أن خطواتنا كانت حكيمة للغاية وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين وهذا هو المهم للغاية".

وأضاف: "أود أن أقول إننا في فترة ما يزال التهديد فيها مرتفعاً، ومهمتنا هي التأكد من عدم وجود سوء تقدير من جانب الإيرانيين".

وكان الرئيس الأمريكي هدد إيران، الأحد الماضي، بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.