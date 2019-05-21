مسؤول إيراني: ترامب رئيس مجنون واقتراب سفن أمريكية منا يشكل خطرا عليها

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن اعتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قادر على إجبار طهران على التفاوض بالقوة ليس سوى أوهام.

وذكر المسؤول الإيراني في مقابلة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الاثنين، تعليقا على تغريدة ذكر فيها ترامب أن الحرب ضد الولايات المتحدة ستكون نهاية لطهران، ذكر أن الرئيس الأمريكي يريد السيطرة على الجمهورية الإسلامية بتغريدات وتهديدات، غير أن 40 عاما مرت منذ الثورة الإسلامية في إيران أظهرت أنه لا يمكن التحدث معها بلهجة التهديدات.

وقال: "إذا كان يعتقد أنه يستطيع التفوق على إيران وإجبارها على التفاوض من موقف غير متكافئ من خلال إرسال بعض حاملات الطائرات والقاذفات إلى المنطقة، فإنه يرتكب خطأ. وعندما تقترب سفنهم منا فإن ذلك يشكل خطرا عليها. لم نتطلع أبدا إلى الحرب، لكننا نقف بثبات".

وفيما يتعلق بدعوة ترامب القادة الإيرانيين للاتصال به، شدد عبد اللهيان على أنه لا يمكن لترامب الحديث عن أي اتصالات مع طهران ما لم يترك لهجة التهديد والقوة وما لم يعود إلى الاتفاق النووي، مع ضمان ألا ينسحب منه خليفته في البيت الأبيض.

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وتابع: "يعتقد ترامب أنه يوجه سلاحا إلى رأس إيران من خلال العقوبات ويعمل على دحر اقتصادنا، لكن كل ذلك يحدث في خياله فقط. يريد الآن أن نتصل به؟ هو رئيس مجنون!".

وأشار المسؤول الإيراني إلى تضارب المواقف داخل البيت الأبيض، متهما بعض المسؤولين، وبالدرجة الأولى مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بالسعي إلى الحرب، وأضاف أن ترامب شخصيا ينتهج سياسة غير مستقرة وغير متوازنة، ونتيجة لذلك " تتلقى إيران إشارات متضاربة، ومن غير الواضح من هو سيد البيت الأبيض".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتخذت واشنطن سلسلة إجراءات عسكرية تحت حجة زيادة خطر أن تهاجم طهران، أو الفصائل الإقليمية المتحالفة معها، القوات الأمريكية في المنطقة.