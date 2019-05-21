رئاسة المجلس السيادي ونسب المشاركة أبرز نقاط الخلاف

أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير عن تعثر المفاوضات واصطدامها بالاتفاق على نسب التمثيل بينهما في المجلس السيادي ورئاسته. وقال الطرفان في بيان مشترك: (إن جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد تواصلت بين الطرفين، حيث انعقدت أمس في التاسعة مساءً جلسة تفاوضية أخرى، وما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين).

أشار الطرفان حسب صحيفة التيار، إلى أنهما استشعارا للمسؤولية التاريخية الواقعة عليهما سيعملان من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضي يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

Advertisements

ورصدت المصادر حالة من الترقب والتوقعات طوال يوم أمس بوصول الطرفين لاتفاق يؤدي إلى تكوين مجلس السيادة، والوزراء والمجلس التشريعي، كما بدأ الثوار بأرض الاعتصام بالقيادة العامة في التجهيز للاحتفالات بالتوقيع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)