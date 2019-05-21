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احتواء بوادر أزمة بين قبيلتين بسبب سيجارة

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 21-مايو-2019

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احتواء بوادر أزمة بين قبيلتين بسبب سيجارة

 

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احتوت السلطات بولاية البحر الأحمر بوادر صراع بين قبيلتين بحي غرب الزلط مربع (2) ، تحركت على إثره قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع ، وتمكنوا من نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين شابين بسبب سيجارة ، عندما طلب شاب من الآخر عدم التدخين في مكان عام ، وحثه على إطفاء السيجارة ، بينما رفض الآخر ذلك بحسب صحيفة آخر لحظة ، ونشب نقاش حاد بينهما تطور غلى عراك بالأيدي ، فتدخلت مجموعة من القبيلتين كل تقاتل من أجل مناصرة الآخر ، خاصة وأن القبيلتين كانت قد نشب بينهما خلاف بولاية القضارف ، خلف عدد من القتلى والجرحى .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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